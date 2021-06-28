Опубликованы записанные на Марсе видео со звуком

Исторические кадры снял китайский марсоход "Чжужун"

Яркие виды Марса опубликовало Национальное космическое управление Китая. Фото и видео с поверхности красной планеты сделали во время посадки беспилотной станции, а также с помощью марсохода "Чжужун". Аппарат уже провёл первые исследования. Специалисты изучают атмосферу, рельеф и магнитное поле планеты в надежде подойти на шаг ближе к разгадке эволюции Марса и всей Солнечной системы.

Исторические кадры с поверхности Красной планеты. Марсианские пейзажи и звуки запечатлел шестиколёсный ровер с говорящим названием "Чжужун" - имя китайского бога огня. В ролике видно, как раскрывается парашют посадочного модуля, аппарат сходит с платформы, передвигается по поверхности и приступает к исследованиям. Чтобы сделать это космическое селфи, марсоход отъехал на 10 метров, установил беспроводную камеру и вернулся на место, чтобы в кадр попал и он сам, и межпланетная станция, которая тоже работает на Марсе.

"Аппарат передвигается более независимо, чем наш луноход. Он определяет, есть ли впереди дорога, на основе изображений, которые сам же и снял, и двигается к цели, заданной на Земле. Он может преодолевать препятствия высотой 10 или даже 15 сантиметров. Их больше не надо объезжать, поэтому нет риска схода с маршрута", - рассказал Цзя Ян, заместитель главного конструктора миссии.

Миссия отправилась на Красную планету год назад. В середине мая марсоход успешно приземлился. Китай стал третьей державой - после СССР и США - которой удалось это сделать. Кадры, которые ровер снимал полтора месяца, специально опубликовали только сейчас - ближе к большому юбилею - столетию китайской коммунистической партии. К 2030 году Пекин планирует доставить на Землю образцы марсианских горных пород. Он также разрабатывает межпланетную миссию к Юпитеру.

Кристина Мамиконян. "ТВ Центр".

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