ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Каталонии прошли акции протеста против визита короля Испании

12:04
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Демонстранты сожгли портреты Филиппа VI

Жители Барселоны вышли на улицы выразить протест королю Испании. Филипп VI прибыл в столицу Каталонии на церемонию открытия выставки мобильных технологий.

Однако каждое посещение Его Величеством региона воспринимается каталонцами крайне болезненно. Большинство поддерживает идею о независимости. Собравшиеся в центре города жгли портреты короля прямо на глазах полиции.

Впрочем, за последний месяц отношения между Мадридом и Барселоной заметно улучшились. Неделю назад правительство Испании помиловало девятерых сепаратистов, осуждённых за попытку госпереворота в 2017 году. А завтра глава региона встретится с премьер-министром королевства Педро Санчесом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Протесты в Каталонии
Протесты в Каталонии
Протесты в Каталонии
Протесты в Каталонии
Протесты в Каталонии
Протесты в Каталонии
Протесты в Каталонии
Протесты в Каталонии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.