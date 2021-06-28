В Каталонии прошли акции протеста против визита короля Испании

Демонстранты сожгли портреты Филиппа VI

Жители Барселоны вышли на улицы выразить протест королю Испании. Филипп VI прибыл в столицу Каталонии на церемонию открытия выставки мобильных технологий.

Однако каждое посещение Его Величеством региона воспринимается каталонцами крайне болезненно. Большинство поддерживает идею о независимости. Собравшиеся в центре города жгли портреты короля прямо на глазах полиции.

Впрочем, за последний месяц отношения между Мадридом и Барселоной заметно улучшились. Неделю назад правительство Испании помиловало девятерых сепаратистов, осуждённых за попытку госпереворота в 2017 году. А завтра глава региона встретится с премьер-министром королевства Педро Санчесом.

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