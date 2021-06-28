Аффлек задумался о свадьбе с Лопес

Актер готов ко второй попытке

Бен Аффлек решил вновь сделать предложение Дженифер Лопес спустя 17 лет после расставания. Актер и певица возобновили отношения несколько месяцев назад.

В 2003 году Аффлек и Лопес уже думали о свадьбе, но отменили церемонию за день до запланированной даты, а затем и вовсе расстались. На этот раз актер намерен избежать прошлых ошибок и настроен серьезно. По слухам, в ближайшее время он намерен вновь просить Лопес стать его женой. передает "СтарХит".

В последнее время влюбленные проводят вместе много времени: они устраивают совместный отдых, а Лопес даже познакомила Аффлека со своими детьми.

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