Собянин рассказал о поэтапной вакцинации трудовых мигрантов

Прививку "Спутником Лайт" делают в ММЦ "Сахарово"

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник посетил многофункциональный миграционный центр в Сахарово, где накануне началась вакцинация трудовых мигрантов от ковида, сообщили ТВЦ.RU в пресс-службе мэрии.

Вакцинация проводится однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", разработанной центром имени Гамалеи. Пункт вакцинации открыт с 09:00 до 21:00. Пропускная способность составляет более двух тысяч человек в день.

С 29 июня планируется открыть ещё один пункт вакцинации трудовых мигрантов на территории ТЦ "Садовод".

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