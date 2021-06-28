ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва направила Вашингтону более 40 писем по поводу кибератак

10:48
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Но они были проигнорированы

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Москва направила Вашингтону более 40 писем по поводу кибератак на российские госструктуры и системы.
Пентагон готовится сдерживать Россию в киберсфере

"Эпизодически, крайне редко, то есть можно сказать практически никогда, американцы не отвечают на наши обращения", - приводит слова дипломата РИА "Новости".

Как уточнил Рябков, соответствующий вопрос поднимался в ходе саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Тогда речь шла о конкретном случае с атакой на систему здравоохранения Воронежской области.

Подход, при котором американцы игнорируют обращения, в МИД считают неприемлемым. По словам замглавы внешнеполитического ведомства, Штаты полагают, что Москва должна реагировать на все их претензии, а сами при этом отказываются действовать аналогичным образом.

"Это вредная позиция, она не приведет ни к какому прогрессу", - заметил заместитель министра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Хакер
Хакер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.