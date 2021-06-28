Но они были проигнорированы

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Москва направила Вашингтону более 40 писем по поводу кибератак на российские госструктуры и системы.

"Эпизодически, крайне редко, то есть можно сказать практически никогда, американцы не отвечают на наши обращения", - приводит слова дипломата РИА "Новости".

Как уточнил Рябков, соответствующий вопрос поднимался в ходе саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Тогда речь шла о конкретном случае с атакой на систему здравоохранения Воронежской области.

Подход, при котором американцы игнорируют обращения, в МИД считают неприемлемым. По словам замглавы внешнеполитического ведомства, Штаты полагают, что Москва должна реагировать на все их претензии, а сами при этом отказываются действовать аналогичным образом.

"Это вредная позиция, она не приведет ни к какому прогрессу", - заметил заместитель министра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram