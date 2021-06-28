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Вирусолог указал на новую опасную особенность коронавируса

11:21
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Один заболевший заражает 5-6 человек

Люди, заразившиеся новым штаммом коронавируса, стали больше выделять патогенных частиц в воздух.
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Эта новая особенность COVID-19 спровоцировала новую волну заболеваний в России, сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов. По словам врача, человек, заразившейся обычным коронавирусом, заражает 2-3 человек, а инфицированный индийской мутацией – 5-6 человек.

"Число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся у части населения иммунитет", - рассказал он в беседе с Лента.ру.

Кроме того, всплеск заболеваемости вызвали недостаточная вакцинация населения и несоблюдение защитных мер.

"И пока заболеваемость не спала, ну не ходите вы в места, где народ толпится без масок, чихает, кашляет. Потерпите хотя бы несколько недель", - обратился к россиянам Нетесов.

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