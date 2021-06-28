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Мурашко отметил необходимость в особом внимании к беременным в пандемию

11:13
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Это касается в том числе вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на XIV Региональном научно-образовательном форуме "Мать и дитя", что в период пандемии коронавирусной инфекции беременные и роженицы нуждаются в особом внимании.
Мурашко рассказал об особенностях ревакцинации

"Мы видим, что в этот период они нуждаются в повышенном внимании. Особо стоит вопрос о вакцинации беременных", - приводит слова главы Минздрава ТАСС.

Как отметил Мурашко, нынешняя демографическая ситуация в стране требует особого внимания к репродуктивному потенциалу. Кроме того, следует контролировать доступ к профилактическим осмотрам у детей и подростков. Это касается в том числе тех, у кого в раннем возрасте выявили патологию.

При этом министр обратил внимание на то, что важными остаются мероприятия по профилактике абортов.

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