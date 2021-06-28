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Что нужно знать о штамме коронавируса "Дельта плюс"

12:28
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Новый подвид может оказаться опаснее предыдущих

Ученые все чаще говорят о распространении штамма коронавируса "Дельта плюс" (B.1.617.2.1 или AY.1), который является подвидом индийского штамма "Дельта". Предположительно, он может оказаться заразнее предыдущих и даже более устойчивым к вакцинам.

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По мнению экспертов, "Дельта плюс" вдвое заразнее изначальной коронавирусной инфекции, легче связывается с рецепторами клеток легких и устойчив перед моноклональными антителами. В ВОЗ предполагают, что "Дельта плюс" может оказаться и более смертоносным.

Впервые о новом штамме заявили 11 июня, но, согласно исследованиям, в Индии заражения AY.1 были зафиксированы еще в конце апреля.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что "Дельта плюс" быстро распространяется по миру, но в России этот штамм пока не был обнаружен. При этом эксперты считают, что вскоре именно AY.1 станет доминирующим из-за высокой заразности.

На сегодняшний день ученые по всему миру пытаются выяснить, способны ли существующие вакцины защитить от нового штамма, передает ТАСС.

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