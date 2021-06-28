Коронавирусом в России заболели еще 21650 человек

Вылечились 12626 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 21650 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончался за сутки 611 человек, выздоровели 12626 заболевших.

В Москве за сутки заболели 7246 человек, в Подмосковье - 2722, в Санкт-Петербурге - 1335.

За весь период пандемии в стране выявлен 5472941 случай инфекции. Умерли 133893 пациента. Выздоровели 4969340 человек.

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