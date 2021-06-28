Коронавирусом в России заболели еще 21650 человек

Вылечились 12626 человек
За минувшие сутки в России зарегистрировано 21650 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончался за сутки 611 человек, выздоровели 12626 заболевших.
В Москве за сутки заболели 7246 человек, в Подмосковье - 2722, в Санкт-Петербурге - 1335.
За весь период пандемии в стране выявлен 5472941 случай инфекции. Умерли 133893 пациента. Выздоровели 4969340 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram