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МИД рассказал о сотрудничестве России и Сербии

11:27
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Оно опирается на давние традиции и обоюдное уважение

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова дала интервью сербской газете Kurir, в котором рассказала о сотрудничестве Москвы и Белграда.
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По ее словам, происходит оно на равноправных условиях и способствует укреплению производственного и энергетического потенциала России.

"Что касается отношений между Россией и Сербией, то они опираются на давние традиции, обоюдное уважение, разнообразное взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства, добавив: помешать эти отношения могут только тем, кто хочет нанести ущерб двум странам.

Также Захарова отметила, что, отказавшись присоединиться к антироссийским санкциям, Сербия проявила уважение к международному праву. "Это не столько вопрос отношения к России, сколько соблюдения закона", - констатировала дипломат.

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