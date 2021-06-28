В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак"

Запись на прививку приостановлена

В Москве вновь приостановлена запись на вакцинацию препаратом "КовиВак".

Поставка новой партии ожидается на следующей неделе, говорится в сообщении, размещенном на сайте мэра Москвы.

В прошлый раз вакцина закончилась 22 июня, сообщал столичный Депздрав. Новую партию оперативно поставили 25 июня.

В центре имени Чумакова, где производится вакцина, заявили, что производство препарата будет увеличено в пять раз. В июне ожидается поставка нового оборудования для производства.

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