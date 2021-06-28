Неизвестный ранил ножом двух человек в немецком Эрфурте

Преступник скрылся с места происшествия

В городе Эрфурт неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих, передает издание WELT.

Ранения получили два человека в возрасте 45 и 68 лет. Они госпитализированы. Данных об их состоянии пока нет.

Преступник скрылся с места происшествия. Для его поисков задействован вертолет. Согласно предварительным данным полиции, ему от 20 до 30 лет.

В прошлую пятницу нападение с ножом произошло в другом немецком городе - Вюрцбурге. 24-летний сомалиец атаковал прохожих, погибли три человека, пятеро пострадали. Злоумышленника задержали. У него дома нашли исламистские пропагандистские материалы.

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