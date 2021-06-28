Полиция проверит сообщения о пенсионерке, варившей котят в кастрюле

Часть малышей удалось спасти

В Ростовской области полиция начала проверку после сообщений СМИ о том, что пенсионерка варила котят в кастрюле.

"По данному факту проводится проверка", - сказал РИА Новости представитель ГУ МВД по региону.

О жуткой истории, произошедшей в городе Шахты, рассказал портал 1rnd.ru. Первыми тревогу забили соседи, которых смутил запах, исходящий из квартиры пенсионерки. Зоозащитники опубликовали в интернете видео, на котором можно заметить захламленные комнаты и кастрюлю, где якобы находятся "фрагменты останков котят".

Всего в жилище женщины нашли 37 котят в возрасте от одного до 1,5 месяцев. Сейчас жизни малышей ничего не угрожает, их забрали волонтеры.

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