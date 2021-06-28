Собянин осмотрел строительство архивного комплекса в Сахарово

Это будет крупнейшее в Европе хранилище

Сергей Собянин в понедельник осмотрел строящееся здание роботизированного архивного комплекса в Сахарово. По словам мэра, это самый крупный в Европе архив.

"В России аналогов этому нет, в мире их единицы. Здесь все будет храниться в самом надлежащем виде, защищено, и самое главное, что обработка всех архивных данных будет происходить в считанные минуты. Здесь будут применяться роботизированные системы, системы искусственного интеллекта", - сказал Собянин.

По словам мэра, ввод нового здания позволит освободить десятки тысяч квадратных метров в поликлиниках, в больницах, в архивных зданиях и других столичных учреждениях. Сейчас документы московских архивов хранятся в пяти специализированных и 42 приспособленных для этих целей зданиях и помещениях, занимая в общей сложности площадь более 90 тысяч квадратных метров. Площадь пятиэтажного архивохранилища составит 59,6 тыс. кв. м. Еще 11,2 тыс. кв. м займет центр управления архивом. Там будет установлено самое современное оборудование.

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