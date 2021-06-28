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Премьер Швеции ушел в отставку

12:16
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Спикер парламента сформирует новое правительство

Как сообщила радиостанция Radio Sweden, премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил об отставке.
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По действующим планам, дополнительных выборов не будет. Левен попросил спикера парламента сформировать новое правительство.

Ранее парламент вынес вотум недоверия премьеру Швеции, это случилось впервые. За проголосовал 181 депутат, против - 168.

"Левая партия" Швеции заявила, что утрата доверия связана с отказом изменений по рынку аренды. Представила предложение о вотуме партия "Шведские демократы", их поддержали "Христианские демократы" и "Умеренная коалиционная партия".

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