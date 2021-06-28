Премьер Швеции ушел в отставку

Спикер парламента сформирует новое правительство

Как сообщила радиостанция Radio Sweden, премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил об отставке.

По действующим планам, дополнительных выборов не будет. Левен попросил спикера парламента сформировать новое правительство.

Ранее парламент вынес вотум недоверия премьеру Швеции, это случилось впервые. За проголосовал 181 депутат, против - 168.

"Левая партия" Швеции заявила, что утрата доверия связана с отказом изменений по рынку аренды. Представила предложение о вотуме партия "Шведские демократы", их поддержали "Христианские демократы" и "Умеренная коалиционная партия".

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