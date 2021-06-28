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ФАС начала проверку роста цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела

12:21
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Ранее о необходимости контроля говорил премьер Мишустин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку роста цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусу.

Как сообщает "Интерфакс", в ведомство стали поступать жалобы граждан на подорожание этих услуг. ФАС намерена изучить документы на предмет экономической обоснованности и уже направила запросы в различные медицинские организации.

Ранее о необходимости отслеживать цены на ПЦР-тесты и анализы на антитела заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он пообещал поручить ФАС и Роспотребнадзору проследить за стоимостью и сроками проведения ПЦР-тестирования на коронавирус.

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