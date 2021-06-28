Набиуллина высказалась о судьбе доллара в российских резервах

Учитываются не только экономические, но и геополитические риски

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала в интервью телеканалу Bloomberg, что регулятор продолжает политику по снижению зависимости российской экономики от иностранных валют.

"Но мы считаем, что доллары останутся частью наших резервов", - отметила Набиуллина.

Она также уточнила, что при рассмотрении структуры резервов во внимание принимаются не только экономические, но и геополитические риски.

Ранее Набиуллина заявила, что экономика России вышла на показатели докризисного уровня, а в некоторых отраслях превысила их. Более того, фиксируется дальнейший рост.

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