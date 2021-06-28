Телеведущий Тимофей Баженов отметил, что студенческий туризм поможет вернуть живое общение в реальный мир

Пилотный проект будет запущен уже в июле

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин велел внедрить программу студенческого туризма по России. Пилотный режим проекта будет запущен уже 15 июля. В пилотном режиме программа стартует уже 15 июля.

"Туризм расширяет кругозор человека. А студенческие поездки помогут установить новые связи между вузами на уровне самих учащихся — без деловых договорённостей, на чистой дружбе. Нужно налаживать горизонтальные связи между студентами, минуя преподавателей, чтобы ребята общались, знакомились, дружили. Это стало особенно актуальным сейчас, потому что почти два года мы лишены здорового общения. Не только дружба, но и обычное общение перешли в виртуальную реальность", - высказался о подобном решении лидер общественного движения Тимофей Баженов.

Согласно программе, студенты вузов получат возможность проходить практику в разных регионах страны. Учащимся предоставят для проживания лучшие общежития, а отличники смогут рассчитывать еще и на компенсацию денег за проезд. Кроме того, вузы-участники программы получат дополнительные средства на развитие инфраструктуры и материально-технической базы. Для начала программа будет испробована лишь на нескольких вузах страны, но со временем их количество будет увеличиваться.

По словам Баженова, решение главы государства пришлось очень кстати. Программа поможет молодёжи наладить новые связи, найти новых друзей и, возможно, встретить единомышленников, с которыми можно будет развивать совместные новые проекты. Студенческий туризм вернёт живое общение из соцсетей в реальный мир.

По данным Минобрнауки, на сегодняшний день 92% студентов учатся очно или по смешанной форме обучения. Остальные проходят обучение дистанционно. В прошлом году в России насчитывалось 4 049 333 студентов, из них получали образование в Москве 722 489.

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