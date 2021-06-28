В Москве от COVID-19 поправились еще 4433 пациента

Выявлено 7246 новых случаев заражения

Как сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, за сутки в столице после лечения выздоровели 4433 пациента. Всего в городе поправился уже 1148291 человек.

"В Москве выявлено 7246 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1697 человек, скончались 124 пациента. На ИВЛ находятся 644 человека", - сказано также в сообщении.

В оперштабе напомнили, что вакцинация - единственный способ победить пандемию. Прививку от COVID-19 можно сделать бесплатно по предварительной записи поликлинике, а также без записи в в павильонах "Здоровая Москва" и общественных местах, где есть выездные бригады.

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