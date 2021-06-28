Кремль вновь опроверг обязательную вакцинацию в России

Вакцинация обязательна только для некоторых категорий работников

Решения о вакцинации в ряде секторов экономики не означает введение обязательной вакцинации в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли введена вакцинация по всей стране.

"Нет, это отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий. Это не решение об обязательной вакцинации. Это решение об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики", - сказал Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

Ранее в некоторых регионах России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий работников. В Кремле уже неоднократно опровергали обязательность этой процедуры.

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