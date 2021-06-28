Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении Договора о добрососедстве

Переговоры между лидерами проходят по видеосвязи
В понедельник по видеосвязи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
В ходе встречи лидеры объявили о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами, передает ТАСС со ссылкой на ТВ.
"Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - передает Центральное телевидение КНР.
Соответствующий договор был подписан в июле 2001 года.
Ранее было объявлено, что во время беседы Путин и Си Цзиньпин дадут оценку нынешнему состоянию стратегического партнерства между Россией и Китаем, а также обсудят вопросы двусторонней и международной повестки дня.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram