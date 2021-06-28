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Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении Договора о добрососедстве

12:46
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Переговоры между лидерами проходят по видеосвязи

В понедельник по видеосвязи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
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В ходе встречи лидеры объявили о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами, передает ТАСС со ссылкой на ТВ.

"Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - передает Центральное телевидение КНР.

Соответствующий договор был подписан в июле 2001 года.

Ранее было объявлено, что во время беседы Путин и Си Цзиньпин дадут оценку нынешнему состоянию стратегического партнерства между Россией и Китаем, а также обсудят вопросы двусторонней и международной повестки дня.

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