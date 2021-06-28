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В Кремле ответили на вопрос о новых компенсациях бизнесу из-за пандемии

13:06
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Предприниматели работают в свободном режиме

Власти не принимали пока никаких новых решений по компенсациям малому и среднему бизнесу из-за пандемии не принималось.
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"На этот счет никаких решений не было, не принималось <…> Сейчас малое и среднее предпринимательство работает повсеместно в свободном режиме. Конечно, пандемия накладывает свои отпечатки, но ни о каких локдаунах речи не идет", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов подготовил доклад главе государства Владимиру Путину с инициативой "оплачивать простой сотрудников" при введении антикоронавируных мер.

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