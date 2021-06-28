Умерла актриса Нина Коновалова

Ей было 84 года

Актриса Театра имени Моссовета Нина Коновалова скончалась на 85-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на сайте театра.

"Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает о постигшей трагической утрате. 27 июня 2021 года скончалась актриса Нина Петровна Коновалова", - заявили в пресс-службе театра.

Дата и место прощания с Коноваловой будут объявлены позже.

В 1964 году Коновалова окончила театральную студию при Театре имени Моссовета, на сцене которого в дальнейшем играла 57 лет.

На счету артистки десятки ролей: "Жизнь Сент-Экзюпери" (Консуэло), "Ванечка" (Верка), "Заговор чувств" (Анечка Прокопович), "Суд над судьями" (Эльза Линднов). Актриса также снималась в кино.

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