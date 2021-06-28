России предрекли рост заболеваемости коронавирусом

Но сроки называть нельзя

В России в ближайшее время продолжится рост случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Пока что, если мы будем смотреть на графики заболеваемости, мы видим только подъем фактически день ко дню. Поэтому говорить о том, что в ближайшие дни у нас есть какие-то перспективы значительного улучшения эпидемической ситуации, такого я заявить не смогу. Вероятно, на протяжении какого-то времени подъем заболеваемости будет сохраняться", - оценил ситуацию инфекционист.

Он подчеркнул, что сейчас нельзя говорить о сроках подъема заболеваемости, поскольку риск распространения инфекции будет сохраняться до тех пор, пока остаются источники заражения и "восприимчивый коллектив".

Вознесенский добавил, что сейчас в России полностью вакцинировано порядка 11% жителей. Это дает основания полагать, что что в ближайшее время распространение коронавирусной инфекции может продолжиться, передает РИА Новости.

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