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России предрекли рост заболеваемости коронавирусом

13:26
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Но сроки называть нельзя

В России в ближайшее время продолжится рост случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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"Пока что, если мы будем смотреть на графики заболеваемости, мы видим только подъем фактически день ко дню. Поэтому говорить о том, что в ближайшие дни у нас есть какие-то перспективы значительного улучшения эпидемической ситуации, такого я заявить не смогу. Вероятно, на протяжении какого-то времени подъем заболеваемости будет сохраняться", - оценил ситуацию инфекционист.

Он подчеркнул, что сейчас нельзя говорить о сроках подъема заболеваемости, поскольку риск распространения инфекции будет сохраняться до тех пор, пока остаются источники заражения и "восприимчивый коллектив".

Вознесенский добавил, что сейчас в России полностью вакцинировано порядка 11% жителей. Это дает основания полагать, что что в ближайшее время распространение коронавирусной инфекции может продолжиться, передает РИА Новости.

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