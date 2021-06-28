Меркель призвала обсуждать тему России непосредственно с Путиным

Слова канцлера обращены к другим лидерам ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в понедельник, что проблемы с Россией странам Евросоюза следует обсуждать не между собой, а непосредственно с президентом страны Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По словам канцлера, сейчас отношения между ЕС и Россией нельзя назвать добрыми, но диалог, напомнила политик, велся даже во время холодной войны.

Решение лидеров ЕС проработать формат и условия для переговоров с Москвой Меркель назвала шагом вперед.

Ранее она выступила с предложением о большой международной встрече на высшем уровне - с участием Владимира Путина и лидеров стран ЕС. На саммите объединения эта инициатива поддержки не нашла.

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