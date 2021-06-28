Чем грозит покупка поддельного сертификата о вакцинации

Это уголовно наказуемо

Приобретение поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса грозит лишением свободы до одного года.

Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы", - объяснил сенатор.

Он отметил, что под статью попадают все покупатели поддельного документа, вне зависимости от того, успели они им воспользоваться или нет.

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