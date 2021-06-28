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Вассерман уверен, что в стране ведется ожесточенная антипрививочная кампания

14:03
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Он назвал отказ от вакцинации преступлением

Анатолий Вассерман принял участие в пресс – конференции "Дискриминация неминуемо наступит. Привитые против непривитых". Публицист заявил, что в России ведется небывалая ожесточенная антипрививочная кампания.

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По словам Вассермана, в стране можно наблюдать разделение населения на привитых и непривитых, что также можно охарактеризовать как разделения общества на думающих и обманывающих самих себя.

"Главная проблема не в том, что долго создавались вакцины: как раз с этим справились на редкость быстро, наша нынешняя проблема - в небывало массированной антипрививочной агитации", - подчеркнул интеллектуал.

Он назвал происходящее сознательным и хорошо организованным преступлением, направленным против России и ее жителей.

"Те, кто не прививается без явных медицинских противопоказаний ставят под угрозу прежде всего собственное физическое и умственное здоровье. Из этого и проистекают физические ограничения возможностей, выражающиеся в формальном ограничении прав. Я не вижу тут поводов для разговора о дискриминации, я вижу тут основание для выводов, касающихся здоровья, и очень печальных", - отметил Вассерман.

Он добавил, что несколько дней назад и сам привился от COVID-19. По словам публициста, у него были временные противопоказания, а потому вакцинацию пришлось отложить.

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