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Япония ужесточит требования для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга

15:26
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Из-за ситуации с распространением штамма "Дельта"

Как сообщили в понедельник в японском МИД, Япония ужесточает правила въезда из ряда стран и регионов мира. Делается это из-за ситуации с распространением штамма коронавируса "Дельта".
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Меры, в частности, касаются Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Приезжающим оттуда с 1 июля придется три дня находиться в специализированном учреждении или отеле на карантине. После необходимо сдать тест на COVID-19. Если тест отрицательный, еще две недели человеку следует оставаться в изоляции дома.

Аналогичные меры вводятся в том числе для Ирландии, Нидерландов, Греции, Швеции и Испании, передает ТАСС.

В декабре прошлого года в Японии вступил в силу фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира, что объяснили обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса.

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