Москва вдвое увеличит возможности вакцинации трудовых мигрантов

Их прививают "Спутником Лайт"

В Москве ситуация с коронавирусом остаётся крайне сложной. За неделю увеличилось число пациентов, которым потребовалась госпитализация. Об этом заявил сегодня мэр Сергей Собянин. Растёт и число новых случаев заражения индийским штаммом. Чтобы сдержать распространение инфекции, в столице вступили в действие новые ограничения, а также стартовала вакцинация трудовых мигрантов.

Центр вакцинации в многофункциональном миграционном центре открыт с 9 утра до 9 вечера. Очередь на открытом воздухе, внутри - врачи проводят осмотр, а медсестры делают прививку.

- Руку не мочить, не тереть, физическую нагрузку на руку исключить в течение 2-3 дней. И сумочку в эту руку сейчас не берем.

Батыр Мустафаев работает дворником в Москве уже 15 лет. Говорит, теперь будет чувствовать себя безопаснее.

- Даже не заметил. Конечно, хорошо! Чтобы не болеть.

Потоки посетителей не пересекаются. В павильоне установлена морозильная камера для хранения препаратов. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пункт вакцинации трудовых мигрантов. На первом этапе всех прививают "Спутником Лайт".

"Почему именно "Спутником Лайт"? Потому что нам в первую очередь нужно обеспечить россиян "Спутником V". Во-вторых, мигранты имеют достаточно динамичный потенциал передвижения через границу, между коллективами, в регионах, обеспечить нормальный прививочный цикл достаточно сложно. "Спутник Лайт" дает одномоментный эффект", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Первые десять дней вакцинация будет проводиться только по заявкам предприятий, где работают мигранты.

Работодатели составляют списки трудящихся у них иностранных граждан. Подают их в Минздрав, а затем организованно привозят сотрудников сюда, в центр вакцинации. С соблюдением всех санитарных требований.

По мере отработки механизма возможность вакцинироваться получат и другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.

Медсестры работают в паре с сотрудником МФЦ, который проверяет документы и вносит данные в специальный реестр. Привиться могут те, у кого есть один из трёх документов - патент, вид на жительство или разрешение на временное пребывание. За прививку каждого сотрудника работодатель заплатит 1300 рублей. Завтра планируется открыть ещё один прививочный пункт для трудовых мигрантов на территории торгового центра "Садовод". Наращиваются темпы вакцинации в городских поликлиниках. Ежедневно туда записываются больше 85 тысяч человек. Ситуация с распространением коронавируса остаётся сложной.

"Мы за последнюю неделю побили новый рекорд по количеству госпитализаций, количеству людей которые находятся в реанимации, а также по количеству умерших от ковида. Поэтому приняли ряд решений ограничительного свойства, в том числе связанных с обязательной вакцинацией работников услуг", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, с сегодняшнего дня московский общепит работает в "бесковидном" формате. Посетителям понадобится QR-код. В заведения пустят только тех, кто привился от коронавируса, уже переболевших в течение последних шести месяцев. А еще клиентов с отрицательным ПЦР-тестом, действительным в течение трех дней. "Бесковидные" зоны - единственный способ для заведений сохранить рабочие места и избежать карантина. А для горожан - жить в привычном ритме. Остальные заведения смогут работать на вынос и доставку. Исключения сделаны лишь для летних веранд. До 11 июля они работают как прежде.

Время уговоров прошло, говорят инспекторы, проверяющие соблюдение перчаточно- масочного режима в торговых центра. Нарушителей штрафуют. Любой, кто без средств защиты, может быть инфицирован. А значит, потенциально опасен.

"Сначала было много, сейчас практически все в масках, видимо, люди осознают очень быстро, как только начинается рейд. К сожалению, у нас не все граждане сознательные", - сказала главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Наталья Калугина.

Ученые заметили, что новый вирус стал более агрессивным. Один носитель заражает 5-6 человек, а не двоих или троих, как в начале пандемии. Поэтому власти вводят еще и ограничения для работников предприятий и организаций. Руководители вновь обязаны перевести на удаленный режим работы 30 процентов своих сотрудников.

Виктор Прокушев, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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