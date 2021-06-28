В Раде обвинили Зеленского в нарушении Конституции

Под прикрытием реформ разрушаются системы здравоохранения и образования, заявили в партии ОПЗЖ

Политика украинских властей полностью противоречит Конституции страны. Под прикрытием реформ разрушаются системы здравоохранения и образования. Такое заявление сегодня опубликовала партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ровно 25 лет назад на Украине был принят основной закон страны. В Верховной раде выступил президент Владимир Зеленский. Не обошлось без скандала.

По случаю 25-летия принятия украинской Конституции Верховная рада постаралась провести заседание максимально торжественно. У здания парламента установили памятный знак "Тризуб", у входа военнослужащие Нацгвардии заступили на почетный караул.

Праздник политической верхушке подпортили двое авторов нового основного закона страны. Первый генпрокурор Виктор Шишкин и экс-нардеп, герой Украины Степан Хмара слушали выступление президента в футболках с надписью "Зе - убийца Конституции". А глава государства не нашел для своей речи ничего более важного, чем похвастаться, что Украина получила от Швеции три копии Конституции Пилипа Орлика. Того самого деятеля войска Запорожского, который предлагал шведам помощь против России. Видимо, будет размахивать этими копиями, как Порошенко в свое время томосом.

А еще Владимир Зеленский авторитетно заявил: единственное, чего не хватает стране для полного счастья – это большого герба Украины.

"Я считаю, что в год 30-летия независимости Украины и 25-летия нашей Конституции нам нужно в этом вопросе наконец-то поставить точку. Вношу на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект о большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной радой", - заявил Зеленский.

Какой именно герб будет внесен на утверждение - неизвестно. За все годы независимости Украина так и не смогла определиться с этим госсимволом. А последний победивший в национальном конкурсе вариант вызвал нешуточный скандал.

Спикер Рады в своем выступлении пообещал украинцам кардинальные изменения в основной закон страны.

"Украинцев ждет непростой, но исторический процесс – внесение изменений в Конституцию Украины в связи с децентрализацией. Любые изменения в Конституции должны быть взвешенными, ведь даже маленькая ошибка может привести к катастрофическим последствиям. Но парламент всегда был и будет местом для поиска компромисса для многообразного украинского общества", - заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Однако пока, как показывает практика, компромисс в украинской парламенте ищется зачастую с помощью кулаков. А принимаемые Радой законы только ухудшают положение населения. Вся сегодняшняя политика страны на 100% противоречит Конституции, заявили в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Действует прямая политическая цензура и незаконно закрываются оппозиционные СМИ. Под прикрытием реформ разрушаются системы здравоохранения и образования. Миллионы людей в Украине лишены права развивать родную культуру и говорить на родном языке. Вопреки Конституции и воле украинского общества под контроль иностранцев передаются национальные богатства, стратегические отрасли и кадровые назначения. Политику правительства определяет не парламент, а внешний кредитор", - заявили в партии.

Украинские политологи насчитали как минимум 25 грубых нарушений Конституции самим Зеленским. Начиная от роспуска парламента на заре его президентской карьеры, заканчивая дискриминацией русскоязычного населения и закрытием трех оппозиционных телеканалов.

Лилия Акиньшина, Александр Ковалев, "ТВ Центр".

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