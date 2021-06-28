Члены ОП и представители НКО обсудили подготовку к выборам

По итогам будут подписаны соглашения о сотрудничестве

Организацию наблюдения за выборами в ходе единого дня голосования, а также поддержку некоммерческого сектора сегодня обсуждают члены Общественной палаты и представители НКО. Встреча проходит по видеосвязи. По итогам будут подписаны соглашения о сотрудничестве.

Как отметили участники, в предыдущие годы некоммерческие организации направляли на выборы тысячи наблюдателей. В 2021 году им помогут современные технологии.

"Мы сейчас разрабатываем мобильное приложение для общественных наблюдателей. Согласитесь, что в цифровой век по-другому быть уже не может. И возможность использования такого мобильного приложения, безусловно, позволит более оперативно реагировать на все сигналы, которые поступают с мест", - заявила секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева.

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