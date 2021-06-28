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Путин рассказал о роли российско-китайской координации в мировых делах

14:38
  • понедельник
  • 28 июня 2021

В понедельник президент России провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином по видеосвязи

Москве и Пекину удалось вывести двусторонние отношения на беспрецедентную высоту и сделать их образцом межгосударственного сотрудничества. Об этом сегодня заявил Владимир Путин в ходе беседы с лидером Китая Си Цзиньпином.

Она прошла в формате видеоконференции. Разговор приурочен к 20-летию подписания Договора о добрососедстве и дружбе. Соглашение заложило основу для успешного развития экономических связей, отметил Путин. За время действия документа взаимный товарооборот вырос в 14 раз. Этому не помешали ни финансовые кризисы, ни пандемия. Укрепляется сотрудничество в энергетике, финансовой сфере, промышленности, а также на международной арене.

"За прошедшие 20 лет удалось существенно нарастить внешнеполитическое взаимодействие, которое рассматриваем как одну из ключевых составляющих нашего стратегического партнёрства. В условиях усиливающейся геополитической турбулентности, слома договорённостей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных уголках мира российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах, в том числе по таким острым вопросам международной повестки дня, как урегулирование ситуации на Корейском полуострове, в Сирии, Афганистане, возобновление совместного плана действий по иранской ядерной программе", - заявил Владимир Путин.

"Динамичное развитие китайско-российских отношений за последние 20 лет наглядно показывает, что закреплённая договором идея о китайско-российской дружбе из поколения в поколение отвечает коренным интересам двух стран, соответствует лейтмотиву времени, характеризующемуся мирным развитием. И этот процесс стал олицетворением формирования нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества", - сказал Си Цзиньпин.

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