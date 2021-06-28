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На Москву обрушился долгожданный "суперливень"

14:39
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Не исключены подтопления

Гроза, град, шквалистый ветер и очень сильный дождь. На Москву обрушился "суперливень". Ожидается, что сегодня на столицу выльется до 50 миллиметров осадков – 70% месячной нормы.

Самые интенсивные дожди придутся на вторую половину дня, в том числе на вечерний час пик. Не исключены подтопления. Сильный ветер - с порывами до 23 метров в секунду - уже нанёс ущерб. На улице Правды обрушилась часть крыши. Под обломками оказались машины каршеринга. В районе Новокосино со здания сорвало утеплитель.

Грозовой фронт охватил и Подмосковье. МЧС предупреждает жителей об опасности. Водителей просят строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов - обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Зато после аномальной жары температура воздуха начала снижаться. До конца месяца нас ждут комфортные 20-25 градусов.

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