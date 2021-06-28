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Ректор РХТУ Мажуга призвал развивать сотрудничество российских вузов и госкорпораций

14:08
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Это пойдет на пользу обеим сторонам

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга уверен, что сотрудничество госкорпораций с вузами может не только повлиять на развитие инновационных технологий, но и пойдет на пользу студентам и аспирантам, которые смогут получить необходимый опыт и практические навыки.
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"Соглашения между высшей школой и государственными корпорациями помогают развивать инновационную экосистему, способствуют реализации проектов молодых исследователей, предлагает платформенные решения в области непрерывного образования, проектной деятельности, цифровизации и развития высокотехнологичной химии", - заявил Мажуга.

21 июня Ректор РХТУ Александр Мажуга и председатель правления УК "Роснано" Сергей Куликов подписали договор о разработке технологических решений и создании продуктов мирового уровня в области высокотехнологичной химии. Основными направлениями совместной работы станут новые разработки для таких отраслей, как строительство, медицина, энергетика и экология, включая переработку отходов. Особое внимание стороны уделят проектированию и внедрению технологии глубокой утилизации и переработки многокомпонентных отходов, а также системы для очистки воды.

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