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Россиянам посоветовали не запивать яичницу кофе

14:33
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Это не очень полезно для здоровья

Диетолог назвал продукты, которые не сочетаются между собой, а также мешают усвояемости полезных микроэлементов.

Пить чай вместе с блюдом из яиц на завтрак не стоит, поскольку содержащийся в напитках танин снижает усвоение железа, отметил турецкий специалист по питанию и диетологии Вейсель Джиерли. Чай и кофе лучше пить не менее чем за 45 минут до еды.

Не рекомендуется сочетать между собой животный белок из разных групп продуктов питания - не следует есть в один прием пищи мясо, рыбу, курицу, молоко или яйца.

Не сочетаются между собой йогурт и редис или репчатый лук и чеснок. Последняя пара может спровоцировать несварение желудка, рассказал Джиерли изданию Cumhuriyet.

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