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На участке "оранжевой" ветки метро остановили поезда

14:06
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Подтопило станцию "Ясенево"

На Калужско-Рижской линии прервано движение поездов из-за подтопления станции "Ясенево".
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Движение поездов нет на участке "Теплый стан" – "Новоясеневская". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

"На Калужско-Рижской линии (6) нет движения поездов от станции "Теплый стан" до станции "Новоясеневская" для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

Днем 28 июня столицу накрыл мощный ливень с грозой и сильным ветром. Коммунальные службы приведены в повышенную готовность.

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