Сенатор Святенко: безбарьерная среда должна включать в себя различные высокотехнологичные решения

Город должен быть удобен для всех его жителей

В Москве 80 почтовых отделений оборудовано индукционными системами для слабослышащих людей, рассказала сенатор, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко. Она отметила, что подобные высокотехнологичные решения должны использоваться шире для создания доступной среды во всех организациях и учреждениях города.

"Когда мы говорим о доступной городской среде, сразу на ум приходят пандусы, безбарьерные тротуары, тактильная плитка на улицах, лифты и двери, куда может заехать коляска. Но понятие доступной среды гораздо шире, как и число людей, которым непросто в современном городе", - подчеркнула сенатор.

Она подчеркнула, что опыт работы почтовых отделений с внедрением индукционных системы, которые помогают слабослыщащим, может применяться в столице и более широко. По словам Святенко, подобная система создана специально для общественных мест, где повышен уровень шума. Технология удаляет помехи из речи оператора, преобразовывает ее в электромагнитный сигнал и передает на слуховой аппарат, который превращает сигнал в разборчивые слова. Установка может работать на расстоянии до 20 метров, что делает ее удобной для использования внутри организаций.

"Почта остается для граждан старшего возраста тем местом, где он может решить свои вопросы: оплатить коммунальные услуги, телефон, отправить письмо или посылку, получить денежный перевод. Сейчас система внедрена в 80 отделениях, и такие элементы доступной среды нужно использовать шире, в других учреждениях, организациях, где есть поток посетителей старшего возраста", - добавила сенатор.

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