Собянин открыл молодёжный волонтёрский центр на Ленинградском проспекте

Мэр отметил вклад волонтеров в борьбу с пандемией

Сергей Собянин в понедельник открыл молодежный волонтерский центр на Ленинградском проспекте. По его словам, создание такого центра было невозможно, если бы в волонтерском движении не принимали участие сотни тысяч москвичей. Собянин подчеркнул, что волонтеры вносят неоценимый вклад в борьбу с пандемией.

"Вы просто вышли на передовую и помогали москвичам. Особенно тем, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Носили питание, медикаменты, помогали им во всем. Мы думаем над развитием новых площадок и нам понадобятся новые помощники, чтобы обеспечить москвичам комфортный процесс вакцинации, и в то же время сохранить им защиту, - сказал мэр.

Он также вручил 11 активистам памятные медали "Волонтеры Москвы" .

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