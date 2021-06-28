Путин встретился с лучшими выпускниками военных вузов

Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля

Президент России Владимир Путин в пондеельник встретился с лучшими выпускниками военных вузов. Это 400 человек, которые с отличием окончили учебные заведения Минобороны, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Путин подчеркнул, что офицерам предстоит выполнять важнейшую задачу - обеспечивать безопасность России.

"Вы сделали свой выбор, свой выбор в жизни. Как и многие поколения сынов и дочерей Отечества, посвятили себя ратной службе, работе на других направлениях, которые яв­ляются важнейшими для уверенного, стабильного развития страны и общества. Именно вам предстоит продолжать и укреплять легендарные традиции доб­лести и чести, мужества и патриотизма, которые во все времена служили ориентиром для нашего офицерского корпуса. Эти заветы всегда бере­гли в армии и на флоте", - заявил Путин.

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