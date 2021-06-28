Путин встретился с лучшими выпускниками военных вузов

Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля
Президент России Владимир Путин в пондеельник встретился с лучшими выпускниками военных вузов. Это 400 человек, которые с отличием окончили учебные заведения Минобороны, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.
Путин подчеркнул, что офицерам предстоит выполнять важнейшую задачу - обеспечивать безопасность России.
"Вы сделали свой выбор, свой выбор в жизни. Как и многие поколения сынов и дочерей Отечества, посвятили себя ратной службе, работе на других направлениях, которые являются важнейшими для уверенного, стабильного развития страны и общества. Именно вам предстоит продолжать и укреплять легендарные традиции доблести и чести, мужества и патриотизма, которые во все времена служили ориентиром для нашего офицерского корпуса. Эти заветы всегда берегли в армии и на флоте", - заявил Путин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram