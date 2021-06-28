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В Госдуме придумали, как привлечь к диспансеризации больше россиян

14:57
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Обследование можно совместить с прохождением ряда медкомиссий

Бесплатная выдача справок водителям и владельцам оружия после диспансеризации могла бы сделать процедуру более привлекательной для граждан. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

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"Если по итогам диспансеризации вывести единого образца справку, которая может быть применена в разрешительных системах, мне кажется, количество диспансеризаций существенно вырастет", - уверена она.

Яровая подчеркнула, что сейчас платные справки приходится получать многим категориям россиян, и подобные документы стоят недешево. По мнению парламентария, стоит дать людям возможность получать такие справки бесплатно в ходе диспансеризации.

"Почему после прохождения диспансеризации не сделать возможным выдачу этих справок бесплатной?.. Все эти документы очень дорогостоящие… Чтобы это было дополнительной мотивацией для граждан проходить диспансеризацию… Государство призывает граждан к диспансеризации и вкладывает в это средства, потому что это профилактика заболеваний", - отметила Яровая.

Она добавила, что в комплексное обследование должно входить больше узкоспециализированных врачей, однако пока не все регионы страны готовы к этому, передает РИА Новости.

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