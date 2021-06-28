2,5 миллиона москвичей получили QR-коды за три дня

Заявки 9% москвичей отклонили

Почти 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды для посещения кафе и ресторанов.

Кроме того, коды были сгенерированы для тех, кто поставил два компонента прививки от коронавируса, кто узнал о заражении после теста на антитела, кто принес в поликлинику документы из других больниц и регионов, а также для тех, у был отрицательный тест на коронавирус, но была диагностирована пневмония в КТ-центрах.

Около 9% заявок москвичей на QR-коды отклонили, так как после выздоровления прошло полгода, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Их иммунитет мог значительно ослабнуть, и такие люди могут заболеть снова и заразить других. Поэтому для получения цифрового сертификата они могут сделать прививку или сдать ПЦР-тест", - объяснили в оперштабе.

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