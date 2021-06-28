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Москалькова посчитала оправданным отстранение непривитых от работы

15:34
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Работодатели не могут увольнять сотрудников за отказ от вакцинации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что у работодателей нет оснований для увольнения отказавшихся от прививки сотрудников. Такое заявление она сделала в свете разгоревшихся споров об обязательной вакцинации некоторых категорий россиян.

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Москалькова подчеркнула, что законным будет только отстранение сотрудников от работы, но никак не увольнение.

"Когда мэр города Краснодара сообщил, что люди, которые отказываются вакцинироваться, могут быть уволены, мы с моим коллегой из краснодарского субъекта РФ обратились к прокурору, считая, что нет таких правовых оснований для увольнения человека, а для отстранения во имя блага большого количества людей - есть", - рассказала она.

По словам Москальковой, если человек не может сделать прививку из-за медицинских противопоказаний, с ним следует проводить разъяснительную работу, передает РИА Новости.

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