Москалькова посчитала оправданным отстранение непривитых от работы

Работодатели не могут увольнять сотрудников за отказ от вакцинации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что у работодателей нет оснований для увольнения отказавшихся от прививки сотрудников. Такое заявление она сделала в свете разгоревшихся споров об обязательной вакцинации некоторых категорий россиян.

Москалькова подчеркнула, что законным будет только отстранение сотрудников от работы, но никак не увольнение.

"Когда мэр города Краснодара сообщил, что люди, которые отказываются вакцинироваться, могут быть уволены, мы с моим коллегой из краснодарского субъекта РФ обратились к прокурору, считая, что нет таких правовых оснований для увольнения человека, а для отстранения во имя блага большого количества людей - есть", - рассказала она.

По словам Москальковой, если человек не может сделать прививку из-за медицинских противопоказаний, с ним следует проводить разъяснительную работу, передает РИА Новости.

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