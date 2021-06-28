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В Москве резко вырос спрос на квартиры-студии

15:18
  • понедельник
  • 28 июня 2021

При этом их стоимость увеличивается

В Москве все большей популярностью пользуются квартиры-студии. Спрос на такую недвижимость резко вырос в мае этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на портал "Авито Недвижимость".

"Во вторичном секторе показатель спроса вырос на 43% относительно отметок прошлого года, в категории новостроек этот тип жилья также продолжает пользоваться спросом (+2%)", - сообщается в исследовании.

При этом цены на квартиры-студии продолжают стремительно расти. "Цена студии в новостройке в среднем по России составила 132,5 тысяч рублей за кв. м, на вторичном рынке - около 120 тысяч рублей за кв. м.", - сообщает "Авито Недвижимость".

Отмечается, что в столице спрос на квартиры-студии на вторичном рынке за год увеличился на 40%.

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