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Движение на севере Москвы перекрыто после ливня

15:23
  • понедельник
  • 28 июня 2021

На дорогах – пробки из-за подтопления

Ливень в Москве нарушил движение автотранспорта. Из-за подтопления на Дмитровском шоссе в районе пересечения с Красностуденческим проездом образовалась пробка. Нет движения в сторону центра, в область проезд затрудняет пробка в районе пересечения Дмитровского шоссе и Дмитровского проезда.
На Москву обрушился долгожданный "суперливень"

По сообщениям очевидцев, автобусы высаживают пассажиров. Несколько ДТП с участием легковых автомобилей произошло во время ливня и грозы.

Серьезное подтопление также на Ленинградском шоссе, в районе ТЦ "Метрополис". Движение в сторону области на этом участке затруднено, передает ТАСС со ссылкой на столичный департамент транспорта.

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