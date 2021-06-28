ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Назван предварительный ущерб от наводнения в Крыму

15:45
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Сильнее всего от стихии пострадали Керчь и Ялта

Глава Крыма Сергей Аксенов написал у себя на странице в социальной сети "Вконтакте", что, по предварительным оценкам, прямой ущерб от подтопивших несколько населенных пунктов ливней составил 12,5 миллиардов рублей.
Крым приходит в себя после масштабного наводнения

"Это без учета затрат на проведение противопаводковых мероприятий", - уточнил он.

Из этой суммы, также отметил Аксенов, 2,4 миллиарда пойдут на ремонт кровель и подвалов. Основная же часть денег отправится на ремонт дорог.

Режим ЧС из-за прошедшего циклона действует в Крыму с 17 июня. На востоке полуострова выпала двухмесячная норма осадков, на южном - трехмесячная. Подтоплены оказались более 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тысячи человек. Сильнее всего пострадали Керчь и Ялта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ликвидация последствий наводнения в Крыму
Ликвидация последствий наводнения в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.