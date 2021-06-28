Назван предварительный ущерб от наводнения в Крыму

Сильнее всего от стихии пострадали Керчь и Ялта

Глава Крыма Сергей Аксенов написал у себя на странице в социальной сети "Вконтакте", что, по предварительным оценкам, прямой ущерб от подтопивших несколько населенных пунктов ливней составил 12,5 миллиардов рублей.

"Это без учета затрат на проведение противопаводковых мероприятий", - уточнил он.

Из этой суммы, также отметил Аксенов, 2,4 миллиарда пойдут на ремонт кровель и подвалов. Основная же часть денег отправится на ремонт дорог.

Режим ЧС из-за прошедшего циклона действует в Крыму с 17 июня. На востоке полуострова выпала двухмесячная норма осадков, на южном - трехмесячная. Подтоплены оказались более 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тысячи человек. Сильнее всего пострадали Керчь и Ялта.

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