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Депутат Мосгордумы Титов: программа "Кузница успеха" поможет hi-tech компаниям пройти фазу роста

15:55
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Идет прием заявок

В Москве стартовал прием заявок на участие в программе развития технологичных проектов "Кузница успеха", рассказал депутат Мосгордумы Андрей Титов.
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"Программа призвана помочь московским предприятиям, которые сосредоточены на развитии инновационных проектов, коммерциализации научных разработок. Такие предприятия переживают сегодня фазу роста, и необходимо помочь им. Меры поддержки должны быть как материальными, так и нематериальными. Очень важен тот факт, что программа предназначена для организаций, входящих в состав Зеленоградского и Троицкого инновационных территориальных кластеров. Это объединения, которые сегодня являются передовыми, и они имеют уже многолетние традиции в разработке прорывных технологий", - рассказал о проекте Титов.

Депутат подчеркнул, что в программе могут принять участие как начинающие компании, так и предприятия с полностью сформированным производственным циклом. По словам Титова, проект отличается длительным взаимодействием с участниками, в которое входит разработка индивидуальных планов развития, построенная с учетом всех возможных мер господдержки, в том числе и по внешнеэкономической деятельности.

"Зеленоградский инновационный кластер ведет разработки в сфере микроэлектроники, приборостроения, IT. Троицкий инновационный территориальный кластер специализируется на разработке новых материалов, лазерных и радиационных технологий. Это проекты не локального уровня, это - глобальные рынки, и наши специалисты должны видеть ясную перспективу развития на экспорт, и программа "Кузница успеха" им в этом поможет", - резюмировал парламентарий.

Подать заявку на участие в программе можно на сайтах инновационного территориального кластера "Зеленоград", Троицкого инновационного кластера и Московского инновационного кластера. Прием заявок продлится до 15 июля 2021 года.

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