Депутат Мосгордумы Титов: программа "Кузница успеха" поможет hi-tech компаниям пройти фазу роста

Идет прием заявок

В Москве стартовал прием заявок на участие в программе развития технологичных проектов "Кузница успеха", рассказал депутат Мосгордумы Андрей Титов.

"Программа призвана помочь московским предприятиям, которые сосредоточены на развитии инновационных проектов, коммерциализации научных разработок. Такие предприятия переживают сегодня фазу роста, и необходимо помочь им. Меры поддержки должны быть как материальными, так и нематериальными. Очень важен тот факт, что программа предназначена для организаций, входящих в состав Зеленоградского и Троицкого инновационных территориальных кластеров. Это объединения, которые сегодня являются передовыми, и они имеют уже многолетние традиции в разработке прорывных технологий", - рассказал о проекте Титов.

Депутат подчеркнул, что в программе могут принять участие как начинающие компании, так и предприятия с полностью сформированным производственным циклом. По словам Титова, проект отличается длительным взаимодействием с участниками, в которое входит разработка индивидуальных планов развития, построенная с учетом всех возможных мер господдержки, в том числе и по внешнеэкономической деятельности.

"Зеленоградский инновационный кластер ведет разработки в сфере микроэлектроники, приборостроения, IT. Троицкий инновационный территориальный кластер специализируется на разработке новых материалов, лазерных и радиационных технологий. Это проекты не локального уровня, это - глобальные рынки, и наши специалисты должны видеть ясную перспективу развития на экспорт, и программа "Кузница успеха" им в этом поможет", - резюмировал парламентарий.

Подать заявку на участие в программе можно на сайтах инновационного территориального кластера "Зеленоград", Троицкого инновационного кластера и Московского инновационного кластера. Прием заявок продлится до 15 июля 2021 года.

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