В Москве устраняют последствия "суперливня"

На столичный регион выпало порядка 70% месячной нормы осадков

"Суперливень" обрушился в понедельник на Москву и Подмосковье. Затопленные дороги, поваленные деревья, серьезные пробки. Менее чем за час на столичный регион выпало 70 процентов месячной нормы осадков. Встали трамваи, с перебоями работало метро, машины тонули в уличных реках. В области без электроснабжения остались четыре десятка населенных пунктов. В Балашихе и Щелкове подстанции загорелись после удара молнии. Последствия разгула стихии сейчас устраняют. Но расслабляться рано.

В Москве и области - улицы, дороги в мощных потоках воды. Плывут автомобили. Затоплены парковки и подъезды к торговым центрам. Таксисты спасаются на крышах авто.

На юго-западе города, чтобы не получить гидроудар, автомобилисты вынуждены ехать по газонам. А некоторые пешеходы предпочитают передвигаться с одной стороны улицы на другую вплавь.

Вода хлынула в вестибюли станции метро "Ясенево". И частично даже - на платформу. Движение поездов от "Новоясеневской" до "Теплого Стана" было остановлено. Все пассажиры успели выйти на станциях. По сообщению столичного департамента транспорта, сейчас движение открыли, однако "Ясенево" составы пока проезжают без остановки. А на Филевской линии временно было прекращено движение между "Киевской" и "Кунцевской". На линию вывели бесплатные автобусы.

"На данный момент мы получили статистику, что 40 миллиметров осадков у нас прошло за это время, это рекордное количество за июнь, несколько десятков мест по городу подтопило. Кратковременные скопления воды наблюдались в основном в юго-западном округе", - сообщил заместитель главного инженера ГУП Мосводосток Александр Захаров.

Не только "суперливень", но и оглушительные раскаты грома. В Химках молния ударила в частный дом, он вспыхнул. В Щелкове разряд попал в трансформаторную подстанцию.

Район оказался обесточен, на месте работают сотрудники МЧС. Всего же из-за непогоды без электричества в Подмосковье осталось 15 тысяч человек. Из-за подтопления проезжей части и упавших деревьев в разных районах Москвы нарушено движение наземного транспорта. Около 30 авиарейсов из-за непогоды не смогли вылететь из столичных аэропортов. Тем не менее, все системы жизнеобеспечения в столице работают в штатном режиме. А городские службы устраняют последствия стихии.

Как говорят синоптики, по прогнозам, сегодня в Москве и области выпадет до 70 процентов месячной нормы осадков. Причина - прохождение очень активного циклонического вихря, из-за него в небе образуются мощные грозовые облака.

Температура воздуха на этом фоне продолжит снижаться. И об аномальной жаре к середине недели можно будет забыть.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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