Мурашко заявил о чрезмерной мягкости антиковидных ограничений в России

По данным Минздрава, привиты от коронавируса 23 миллиона россиян

Подвергать риску окружающих безрассудно, это должно быть наказуемо, убежден Михаил Мурашко. Глава Минздрава считает введенные из-за пандемии коронавируса в России ограничения очень мягкими.

"Есть такой устаревший принцип: где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека. Поэтому подвергать риску окружающих как минимум не то чтобы безрассудно, а опасно и должно быть наказуемо. Дисциплина всегда дает эффект", - заявил Мурашко в эфире Первого канала.

Министр удивлен тем, что россияне воспринимают ограничения как некое стеснение. В нынешней ситуации необходимо выполнять правила, заявил Мурашко.

Глава Минздрава также сообщил, что вакцинацию от коронавируса прошли 23 миллиона россиян. По словам Мурашко, в последние дни темпы вакцинации в России возросли - в том числе за счет "подталкивания" населения к решению о необходимости прививки.

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