Как получить QR-код для посещения кафе в Москве

Рестораторы к новым требованиям относятся с пониманием

С понедельника в столице вступили в силу новые ограничения. Так, например, посетить кафе или ресторан теперь можно только при наличии специального QR-кода.

Посидеть в уютном кафе, ресторане или баре теперь могут только горожане, получившие QR-код. Получить код могут все, кто уже сделал прививку от ковида. Причём, любым сертифицированным в России препаратом. Но есть нюанс - процедуру следует завершить полностью: если у вакцины два компонента, введены должны быть оба. Вход открыт и для тех, кто переболел ковидом в течение последних шести месяцев. Нужно подтверждение официального диагноза из государственной системы социального мониторинга. Просто наличие антител - не основание. И, наконец, третий вариант - сдать ПЦР-тест и получить отрицательный результат. Ограничение пока не распространяется на летние веранды, до 11 июля попасть на них могут все, как раньше.

И посетители, и рестораторы к новым требованиям относятся с пониманием - всё-таки это гораздо лучше, чем полный локдаун. За три дня QR-коды получили уже 2,5 миллиона москвичей. Еще 19 тысяч обращений - пока в обработке. Мера эта временная и крайне необходимая в условиях пандемии. Тем более, что свежие данные не обнадеживают. За сутки в столице заболели более 7 тысяч человек. Это близко к максимуму второй волны. Новый так называемый индийский штамм вдвое заразнее предыдущих. Так что ограничения введены и для работодателей - с сегодняшнего дня они должны перевести на удалёнку минимум 30 процентов сотрудников. Ну и масочный режим, конечно, никто не отменял. Хотя далеко не все об этом помнят, некоторые даже спасаются от инспекторов бегством.

Вежливыми разъяснениями дело, конечно, не заканчивается. Нарушителей штрафуют. Ведь любой человек - даже при отсутствии симптомов - может быть заразен.

Медики вновь и вновь подчеркивают: единственный способ победить эпидемию - вакцинировать как минимум 60 процентов населения, создать так называемый коллективный иммунитет. В Москве ежедневно за прививкой приходят свыше 30 тысяч горожан. В Подмосковье же количество желающих и вовсе выросло десятикратно. В основном, обращаются те, кто активно контактирует с людьми по работе - в сфере торговли, общепита, транспорта, образования.

В Московской области развернуты 430 прививочных пунктов. Некоторые работают круглосуточно. Доступны все три российские вакцины. А до конца июня в гражданский оборот поступит еще и четвертая - "Спутник Лайт".

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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