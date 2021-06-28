Собянин рассказал о поэтапной вакцинации трудовых мигрантов

На территории ТЦ Садовод 29 июня откроется пункт вакцинации трудовых мигрантов

В миграционном центре в Новой Москве в понедельник начали прививать трудовых мигрантов препаратом "Спутник Лайт". Это облегченная версия вакцины "Спутник V". Как пояснил мэр Сергей Собянин, для такого мобильного сообщества, как переселенцы, однокомпонентная прививка подходит больше. Сегодня же глава города открыл молодежный волонтерский центр, где добровольцы с опытом будут обучать новичков - в том числе помощи больным коронавирусом.

Добровольцев обучают здесь. Всего и нужно-то: наставник – человек с богатым опытом. Возраст – не показатель. Например, студент-второкурсник Александр в движение волонтёров влился, еще будучи школьником. Теперь сам обучает новобранцев.

У московских волонтеров, наконец, есть свой дом: здесь учатся и получают распределение, а еще предлагают свои идеи, проекты и просто отдыхают после трудного дня. Для организации "Мосволонтер" здание на Ленинградском проспекте 1880-го года постройки капитально отремонтировали, сделали удобные коворкинги и конференц-зал. За последние 7 лет в различные проекты – от Чемпионата мира по футболу до празднования Дня Победы и помощи больным короновирусом – были вовлечены более 600 тысяч москвичей. Сейчас на сайте mosvolonter.ru зарегистрированы 125 тысяч добровольцев.

Формальный пропуск в коллектив волонтеров - вот такое заявление, которое любой желающий может заполнить на ресепшене при входе в Центр. Имя, фамилия, отчество, контактные данные, опыт волонтёрской работы. Даже если в этой графе прочерк, велика вероятность, что добровольцу поручат функции навигации. Например, в одном из многочисленных пунктов вакцинации в Москве.

Борьбу с пандемией теперь уже трудно представить без волонтеров. С прошлого года они помогают людям, заболевшим ковидом или оказавшимся на самоизоляции: привозят продукты, лекарства, даже выгуливают собак. В колл-центрах отвечают на звонки пациентов. А еще улыбчивый, вежливый и информированный волонтер – первый, кого встречает человек, пришедший на прививку. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных добровольцев с новосельем и вручил наиболее отличившимся памятные медали.

"В торговых центрах, прививочных пунктах ребята помогают людям сориентироваться, приободрить - это очень здорово. И в последние дни вакцинация приобрела совсем другие масштабы. Мы думаем над развитием новых площадок. И нам понадобятся новые помощники для того, чтобы обеспечить москвичам комфортный процесс прививочный. А так как у нас медиков и врачей не прибавляется, нам нужна реальная ваша помощь! Спасибо вам большое!", - отметил Собянин.

Одна из новых площадок, о которых рассказал Сергей Собянин, этим утром начала работу в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово. Прививочный пункт открыт с 9 утра до 9 вечера. В морозильных камерах – большой запас препарата "Спутник Лайт".

"Почему именно "Спутникам Лайт", потому что нам, в первую очередь, нужно обеспечить россиян "Спутником V", во-вторых, мигранты имеют достаточно динамичный потенциал передвижения через границу, между коллективами, в регионах, обеспечить нормальный прививочный цикл достаточно сложно. Спутник "Лайт" дает одномоментный эффект", - сообщил Собянин.

Первые десять дней вакцинация будет проводиться только по заявкам предприятий, где работают мигранты. По мере отработки механизма возможность сделать прививку получат и другие группы иностранных граждан, включая самозанятых. Привиться могут те, у кого есть один из трёх документов - патент, вид на жительство или разрешение на временное пребывание. За вакцинацию каждого сотрудника работодатель заплатит 1300 рублей. Уже во вторник планируется открыть ещё один прививочный пункт для трудовых мигрантов – на территории торгового центра "Садовод".

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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